В Якутии выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 10 января в Якутии зарегистрировано 32 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 20 случаев, в Хангаласском районе — 3 случая, в Горном, Мирнинском, Намском районах — по 2 случая, в Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 557 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 713 432 теста.

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