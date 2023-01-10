В Якутии выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 10 января в Якутии зарегистрировано 32 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.
В том числе в городе Якутске — 20 случаев, в Хангаласском районе — 3 случая, в Горном, Мирнинском, Намском районах — по 2 случая, в Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском районах — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 557 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 713 432 теста.
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