В Якутске отметила 99-летие ветеран Великой отечественной войны

Фото: Гордума Якутска

В Якутске отметила 99-й день рождения Валентина Васильевна Ефремова. Она является ветераном Великой отечественной – в 1941 году Валентина Васильевна добровольно пошла на фронт в медслужбу.

Якутянка участвовала в обороне Ленинграда, прорыве блокады и освобождении Прибалтики. Валентина Ефремова прошла всю войну и встретила день Победы в 1945 году под Кенигсбергом.

Ветеран получила множество наград, таких как орден Отечественной войны II cтепени, медали «За боевые заслуги», «Дочери Отчизны», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией», «За патриотическое воспитание среди молодежи», знаки «Отличник санитарной службы», «За вклад в развитие Республики Саха (Якутия)» и «Гражданская доблесть». Также якутянка является почетным ветераном Якутска.

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