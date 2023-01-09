СМИ сообщили, что в Якутске семиклассник якобы покончил с собой из-за отказа родителей купить новый компьютер

Фото: Shot

В Якутске покончил с собой 12-летний мальчик. Как сообщает Shot, перед этим у него случился конфликт с родителями – мальчик якобы просил 50 тысяч рублей на новый игровой компьютер. Ребенок получил ожидаемый отказ, после чего его обнаружили мертвым в квартире.

Сообщается, что на своей личной страничке мальчик писал, что фанатеет по «Майнкрафту». Что примечательно, мощный игровой компьютер для этой игры не нужен – она запускается даже на старых устройствах.

Школьник жил в квартире с матерью и отчимом, семья характеризуется как благополучная. У матери недавно родился еще один ребенок, ему сейчас 7 месяцев, что, возможно, как-то повлияло на отношения старшего сына с родителями. Сейчас полиция проводит проверку, делом также заинтересовались в якутском СК.

Обновление. Публикация вызвала возмущение у друзей погибшего школьника и они рассказали свою версию трагедии.

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