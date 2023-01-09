Военнослужащим из Якутии продолжили рассылать новогодние подарки

Фото: правительство Якутии

Опорные пункты Якутии продолжили рассылку новогодних подарков бойцам из республики в зоне СВО. Как рассказали в опорном пункте ДНР, якутяне продвигаются вперед на Донецком и Запорожском направлениях, и посылки приходится доставлять им прямиком в горячие точки.

«Завтра, если позволит обстановка, мы доставим очередную партию в подразделения на Запорожском направлении. Доставка новогодних наборов была осложнена из-за интенсивности боевых действий, занятости ребят боевой работой, удаленностью от баз некоторых подразделений», – сообщили в одном из пунктов.

Якутяне получают не только подарки, но также и теплые вещи, газеты и журналы из Якутии, почту. Вчера посылки из дома были переданы бойцам отряда «Шторм», а сегодня помощь получат еще два отряда.

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