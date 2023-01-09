В Якутии зафиксировали сильнейшие морозы до -59 градусов

Фото: соцсети

В Якутии в некоторых населенных пунктах зафиксировали сильнейшие морозы. Термометр показал -59 градусов мороза, в частности, в Оймяконе. Также лютые холода стоят в Эйике, Куйге, Хабардино, Батагае, Верхоянске, Усть-Нере и Оленеке.

Жителям Полярного, Ытык-Кюеля, Охотского Перевоза и некоторых других северных сел также не повезло — у них температура держится ниже отметки в -45 градусов. Сегодня 50-градусные морозы прогнозируют на северо-востоке и северо-западе республики.

Отметим, что с аномальными холодами столкнулась не только Якутия – это в целом тенденция всех российских регионов, включая даже Москву. По данным Гидрометцентра, температурный фон ниже нормы на 20 и больше градусов будет держаться, к примеру, в Ярославской и Костромской областях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.