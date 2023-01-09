В селе Бясь-Кюель в Горном районе Якутии произошло аварийное отключение электроэнергии

Фото: ЯСИА

9 января около 9 часов утра в селе Бясь-Кюель Горного района произошло аварийное отключение электроэнергии, передает ЯСИА.

«Аварийное отключение произошло из-за нестабильного электроснабжения, повреждены линии Кюерелях — Бясь-Кюель. Бригада Бердигестяхской РЭС выехала на место для ремонта. В 9:00 утра выехала бригада энергетиков из трех человек и одной единицы техники. В 10:00 на место дополнительно отправилась бригада из пяти человек и одной единицы техники», — рассказал руководитель ЕДДС района Айсен Стручков.

По его словам, отопление домов на данный момент происходит за счет генераторов. Заявок о том, что в каком-либо доме нет дополнительных источников электроэнергии, не поступало.

Бясь-Кюель — село в Горном районе Якутии. Административный центр и единственный населённый пункт Атамайского наслега. Находится в 105 километрах от районного центра — села Бердигестях.

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