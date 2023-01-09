В Якутии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 9 января в Якутии за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Днем ранее зарегистрировали 27 заболевших ковидом.

Из новых случаев 14 зафиксировали в Якутске, по три — в Намском и Нерюнгринском, два — в Среднеколымском, по одному — в Жиганском, Мирнинском, Усть-Алданском.

За сутки лаборатории республики провели 291 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 712 875 тестов.

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