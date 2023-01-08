Останки двоих погибших нашли на месте пожара, произошедшего 31 декабря в Абыйском районе Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

На месте пожара, произошедшего в ночь с 31 декабря на 1 января в селе Куберганя Абыйского района, нашли останки двоих погибших, сообщил в своем телеграм-канале первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

В настоящее время проводится экспертиза по найденным телам.

Погорельцы разместились по родственникам. Как передал Дмитрий Садовников, им окажут материальную помощь.

«На совещании с правительством поручил в ближайшие дни внести предложения по финансовой помощи погорельцам и провести работы по восстановлению правоустанавливающих документов», — написал он в посте.

Также по поручению руководства республики рассматривается возможность строительства нового дома или предоставления компенсации жителям квартир, которые находились в муниципальной собственности.

Напомним, сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме поступило в дежурную часть за 15 минут до Нового года. К моменту прибытия пожарных горел первый этаж. Из дома эвакуировались 17 человек, в том числе трое детей.

Следствие все еще работает над установлением точной причины возгорания. А пока называют неосторожное обращение с огнем.

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