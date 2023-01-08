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НовостиПроисшествия8 января 2023 3:32

В поселке Белая Гора Якутии мужчина поджег себя на реке и погиб

Следком Якутии проверит информацию о самоподжоге мужчины на реке в Белой Горе
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Как стало известно «КП — Якутия», в пятницу, 6 января, в поселке Белая Гора Абыйского района некий мужчина поджег себя на реке и погиб.

По словам источника редакции, погибший состоял на учете у психиатра.

«Он выкопал снег, типа берлоги сделал, и внутри себя поджег, две канистры бензина», — рассказал собеседник.

Ему было 37 лет.

Следком Якутии начал проверку по данной информации. Официальный комментарий будет опубликован позже.

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