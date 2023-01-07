В Якутии выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 7 января в Якутии зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 17 случаев, в Усть-Майском районе — 3 случая, в Мирнинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Жиганском районе — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 537 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 711 656 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 39 человек. Лечение в стационарах получают 18,1% больных, в амбулаторных условиях — 81,9%. Из 82 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 41,5%.

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