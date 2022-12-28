В Якутске загорелось здание автомойки на Вилюйском тракте

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

Утром 28 декабря в Якутске на 3 километре Вилюйского тракта произошел пожар в двухэтажном здании, где располагаются гаражи и автомойка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли к месту проишествия через пару минут после вызова. На данный момент пожар локализован, предварительная площадь горения составила 50 кв.м.

По оперативным данным, огнем повреждены стены, потолок и мебель на втором этаже. Пострадавших нет.

К ликвидации привлечены 46 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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