В Якутске полицейский спас пенсионерку от потери 300 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Якутске в минувшие выходные сотруднику полиции удалось предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Старший лейтенант внутренней службы Филипп Тырылгин находился в офисе одного из коммерческих банков, расположенных на улице Дзержинского. Его внимание привлекла пожилая женщина, которая стояла у банкомата, сжимая в руке пачку наличных денег. Она с кем-то разговаривала по телефону и выполняла инструкции собеседника.

Полицейский решил выяснить, в чем дело, и узнал от женщины, что она оформила на себя кредит в размере 300 тысяч рублей. Она уже успела их обналичить и собиралась перевести на реквизиты, продиктованные неизвестными.

Однако Филипп Тырылгин успел вовремя остановить горожанку и убедил ее прервать общение с мошенниками.

Выяснилось, что часом ранее ей позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником Центробанка РФ. Она сообщила, что на имя пенсионерки мошенники оформляют кредит, и чтобы его «аннулировать», необходимо отправиться в банк и оформить «встречный» кредит.

При этом лжесотрудник просила никому не сообщать о разговоре, предупреждая о конфиденциальности.

Когда пожилая женщина подошла к офису банка, с ней связался «сотрудник ФСБ», который отправил ей в мессенджер фото своего удостоверения. Манипуляции и постоянное психологическое давление по телефону вынудили пенсионерку оформить и обналичить кредит, однако, благодаря бдительности сотрудника полиции, удалось избежать плачевных последствий. Пенсионерка поблагодарила старшего лейтенанта внутренней службы за оказанную помощь.

Отметим, что ранее Филипп Тырылгин также совершил героический поступок. В октябре 2018 года он вместе с двумя коллегами спас женщину из озера в Якутске. Полицейские вытащили мать троих детей из ледяной воды и до приезда медиков оказывали ей первую помощь.

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