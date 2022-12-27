Якутян взволновало сообщение о смерти Эдьиий Доры

Фото: НВК Саха

В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о смерти Эдьиий Доры, которое активно пересылают якутяне.

В нем говорится, что неожиданно ночью после болезни скончалась сестра, мать, бабушка Федора Гаврильевна — Эдьиий Дора. Конечно, все подумали, что речь идет о самой известной целительнице Якутии.

Однако, отметим, что настоящую Эдьиий Дору зовут Кобякова Федора Иннокентьевна. И она только два дня назад давала автограф-сессию. Вероятно, автор сообщения имел в виду, что умершую женщину так же называли Эдьиий Дора. Приносим свои соболезнования.

Справка КП:

Кобякова Федора Иннокентьевна, более известная как Эдьиий Дора — народная целительница, алгысчыт, писательница. В декабре этого года ей исполнилось 63 года. Особую популярность в народе получила в конце 90-х — 2000-е годы, когда часто ездила по населенным пунктам Якутии. Замужем, имеет трех дочерей.

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