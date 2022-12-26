В Якутии ГИБДД переходит на усиленный режим службы

Фото: УГИБДД по Якутии

С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года сотрудники Госавтоинспекции переходят на усиленный режим несения службы на дорогах республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Это делается с целью снижения числа автоаварий на дорогах Якутии. Особое внимание будет уделено нетрезвым водителям, а также водителям, нарушающим правила перевозки детей.

За прошедшие выходные в республике зарегистрировано 7 ДТП, где пострадало 7 человек. В результате столкновения двух иномарок в селе Хатассы у Якутска погиб один человек.

В ГИБДД напоминают: в предпраздничной суете не оставляйте ключи в замке зажигания, используйте сигнализацию, запирайте двери автомашины, даже если покидаете салон на короткое время.

Если вы видите неадекватного или нетрезвого водителя на дороге, следует позвонить по номерам: 127, 8(4112)35-22-22, 8(4112)47-35-69 или в полицию: 102.

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