Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела из-за неисправного двигателя трактора

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Якутии прокуратура направила в суд уголовное дело о лесном пожаре на площади более 23,5 тысяч га, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Житель села Налимск Среднеколымского района обвиняется в уничтожении леса в результате неосторожного обращения с огнем.

В конце июля этого года мужчина ехал на тракторе МТЗ-82Л «Беларусь» по проселочной дороге на расстоянии около 3 км от Налимска. Из глушителя трактора вылетали искры, из-за которых загорелась сухая трава.

Огонь впоследствии распространился на лес. Площадь пожара составила более 23,5 тысяч гектар, а сумма причиненного ущерба лесному фонду составила свыше 51 миллиона рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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