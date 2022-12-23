В Якутске создадут вытрезвитель для оказания помощи пьяным гражданам

Фото: Минтруда Якутии

В Якутске будет создана организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения.

Такое предложение министра труда и социального развития Елены Волковой было поддержано на заседании правительства республики. Отметим, что в официальном релизе ни разу не употребляется слово «вытрезвитель», хотя по сути речь идет о нем.

По проекту закона пьяных граждан, если не требуется госпитализация, сотрудники полиции и медработники будут доставлять уже не в отдел полиции, а в специализированную организацию.

Освидетельствование на алкогольное опьянение будут делать непосредственно медработники организации. Специализированная организация создается с коечной мощностью не менее 20 коек.

Напомним, в Якутии принято решение о создании вытрезвителей по линии министерства труда и социального развития, но с сопровождением минздрава республики.

В городе Якутске на базе отделения социальной адаптации «Тирэх» уже работает вытрезвитель, далее их планируется открыть в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском и Хангаласском районах.

Вытрезвители были упразднены в 2011 году после принятия федерального закона «О полиции», согласно которому граждан в состоянии алкогольного опьянения стали доставлять в медицинские учреждения.

В 2020 году принят федеральный закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей. Годом позже утверждены правила их работы, регламентированные МВД, Минздравом и министерством труда и социального развития России. По действующему законодательству воссоздание вытрезвителей находится в полномочиях регионов и местных властей.

В этом году появилась норма о гражданах, самостоятельно пришедших в вытрезвитель и попросивших помощи. До этого в вытрезвители лиц в состоянии алкогольного опьянения доставляли уполномоченные органы.

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