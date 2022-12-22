Жители северных районов Якутии получат посылки к Новому году

Фото: ЦУР Якутии

Жители северных районов республики пожаловались в соцсетях на задержку посылок и бандеролей, сообщает ЦУР Якутии.

«Через недели две Новый год на носу, а долгожданных новогодних заказов и посылок нет», — писали жители Верхнеколымского и Момского районов.

В Мининноваций Якутии на запрос центра ответили, что Почта России уже запланировала рейсы с посылками в северные районы в связи с накоплением в сортировочном центре Якутска почтовых отправлений

По состоянию на 22 декабря рейсы в Момский и Верхнеколымский районы уже вылетели, в остальные районы они прибудут в ближайшие дни.

Фото: ЦУР Якутии

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