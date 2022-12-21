Жителя Якутии арестовали на 15 суток за демонстрацию нацистского символа

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мегино-Кангаласском районном суде Якутии рассмотрели два административных дела, фигурантом которых является один и тот же человек. Судебные постановления опубликованы в картотеке суда.

Житель Мегино-Кангаласского района Павел Барышев в ноябре этого года начал общаться в прямом эфире в социальной сети «Биг Лайф». Во время прямого эфира он нарисовал на стуле символ «Волчий крюк», схожий с нацистской свастикой (он применяется в качестве неонацистского и националистического символа украинской армии).

Позже это видео Барышев скинул в чат группы «Тумсуу» в WhatsApp, где его увидели 122 участника чата. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, а его стул и телефон изъяли.

Сам мужчина заявил, что не помнит, когда нарисовал символ на стуле, но вину полностью признал. Суд постановил удалить нацистский символ со стула и вернуть мебель, а также телефон владельцу.

Самому Барышеву назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Однако этот опыт не уберег мужчину от дальнейших нарушений закона. Еще одно дело в отношении жителя Мегино-Кангаласского района возбудили за то, что он в соцсети «Чат-рулетка» при общении с украинцами на тему специальной военной операции пожелал смерти всем якутам — участникам СВО. Он выразился примерно следующим образом: «Я желаю, чтобы все якуты, которые поехали воевать в Украину, погибли».

Это видео Барышев опять опубликовал в чате «Тумсуу» в WhatsApp. И вновь был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В суде мужчина также полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В этот раз ему назначили наказание виде административного штрафа в размере 30000 рублей.

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