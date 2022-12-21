Состав совета старейшин Якутска остался прежним

Фото: мэрия Якутска

Во вторник, 20 декабря, в окружной администрации Якутска состоялось отчетно-выборное заседание совета старейшин города, сообщает пресс-служба мэрии.

Председатель совета Николай Лепчиков выступил с докладом о проделанной работе. Он отметил, что за последние пять лет были рассмотрены такие вопросы, как обеспечение качественной водой населения, строительство школ, физкультурно-оздоровительная работа, оснащенность и наполняемость спортивных залов в школах, оснащенность аптек лекарственными препаратами, газоснабжение, содержание территорий садоводов и огородников, ремонт и содержание дорог и улиц города, похоронное дело, связанное с нехваткой мест на Маганском кладбище, создание памятника «Солдат Туймаады».

По итогам отчета было принято решение оставить действующий состав совета на следующие пять лет, но добавить путем открытого голосования новых членов.

Высший совет старейшин состоит из почетных граждан города, представителей разных значимых отраслей, в том числе сферы образования, здравоохранения, народного хозяйства. Их задача — помощь и эффективное взаимодействие с администрацией города и с Якутской городской Думой.

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