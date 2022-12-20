В Якутии вахтовик забыл о краже 800 тысяч рублей со своей карты

Фото: МВД Якутии

В Якутии полиция раскрыла кражу 800 тысяч рублей с карты местного жителя. Мужчина сообщил, что деньги похитили неизвестные, причем он не сообщал банковские данные каким-то мошенникам. Полиции удалось отыскать вора, и история получила неожиданное развитие.

Выяснилось, что еще в октябре мужчина получил крупный расчет на карту после вахты на предприятии в Оймяконском районе. Он решил отметить событие с коллегами: вахтовики собрались на квартире в поселке Усть-Нера и устроили застолье. В какой-то момент у празднующих стала подходить к концу выпивка, и тогда мужчина отправил товарища в магазин, дав ему свою карту.

Предприимчивый «курьер», к слову, уже судимый ранее за кражу, снял с карты все деньги – те самые 800 тысяч. Однако хозяин карты не просто не заметил пропажу сразу – он обнаружил ее только через месяц, когда пошел снимать деньги. Про то, что он отдавал карту в чужие руки, якутянин не вспомнил вообще.

В итоге полиции удалось восстановить всю историю и задержать подозреваемого. Коллеге забывчивого вахтовика теперь грозит новый срок за кражу – его могут посадить в колонию на шесть лет.

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