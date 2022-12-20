В Якутии по факту гибели подростка в Таттинском районе заведено уголовное дело

Фото: пресс-служба пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 14-летнего подростка в Таттинском районе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фото: пресс-служба пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

19 декабря около 18 часов 30 минут в селе Кыйы произошел пожар в частном жилом доме, где в тот момент находился мальчик. Тело погибшего было обнаружено после локализации пожара.

Фото: пресс-служба пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Отмечается, что следователь провел осмотр места трагедии и изъял интересующие следствие предметы. В рамках расследования назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего.

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