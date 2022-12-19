В Якутии за последние пять лет построили 65 ФАПов и врачебных амбулаторий

Фото: правительство Якутии

В Якутии за последние пять лет было построено 65 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в послании Госсобранию. Также он отметил, что власти отремонтировали 124 больницы, поставили 228 новых автомобилей для врачей, в том числе 89 машин скорой помощи.

«Первейшая задача – доступность медицины для каждого якутянина. Такие масштабы развития медицинской инфраструктуры у нас в республике достигнуты впервые в истории – мы делаем огромный шаг в деле сбережения человека и его здоровья», — добавил Николаев.

Глава также отметил, что в ближайшие дни завершится строительство первой очереди больничного комплекса в Вилюйске. Также полным ходом идет стройка ЦРБ в Таатте, Чурапче, Усть-Мае и Моме. В 2023 году начнут возводить поликлинику в Амге, лечебные корпуса в Вилюйске, Намцах, Нюрбе, Майе и Сангаре.

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