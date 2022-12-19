В Якутии в следующем году продолжат субсидирование авиабилетов в арктические районы

Фото: правительство Якутии

В Якутии в 2023 году продолжится программа субсидирования авиабилетов до арктических районов. По словам Айсена Николаева, финансирование программы в этом году было увеличено более чем в 10 раз, и в следующем такой объем должен быть сохранен.

«Жители арктических улусов часто мне пишут, говорят, что почувствовали реальное внимание к своим заботам, получили реальные возможности летать по своим делам в столицу и дальше по стране. Я считаю, что крайне важно и дальше не на словах, а на деле поддерживать людей, которые живут и трудятся в сложнейших условиях Арктики. Поэтому прошу правительство сохранить достигнутый уровень субсидирования арктических авиаперелетов», – обратился Николаев к членам правительства.

В текущем году объем финансирования программы был увеличен до 600 миллионов рублей, соответственно, в следующем году от бюджета потребуется еще 600 миллионов. Стоимость субсидированных билетов, по словам Николаева, снизилась в среднем на 60%.

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