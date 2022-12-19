В 2023 году 19 школ и 6 детских садов построят в Якутии

Преображение школы №33 в Якутске. Фото: пресс-служба администрации Якутска / 2ГИС

В следующем году в республике будут построены 19 школ и 6 детских садов. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев в своем послании, это рекордное число для региона.

Среди новых образовательных учреждений, к примеру, образовательный комплекс «Точка будущего» будет построен в Жатае. Уникальный комплекс площадью в 63 тысяч квадратных метров с корпусами для школы, детского сада и спортивного и творческого направлений откроется на средства благотворительного фонда «Новый дом».

Планируется также возвести отдельный учительский кампус и жилые дома для семей с приемными детьми. Руководитель региона назвал этот объект замечательным примером социального партнерства.

В 2022 году в рамках исполнения поручения президента страны провели капитальный ремонт 38 школ Якутии. В новом году предстоит модернизировать еще 57 школ в республике.

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