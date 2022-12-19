В Якутии обладательницы знака «Высшая благодарность матери» получат по 100 тысяч рублей

Обладательница знака «Высшая благодарность матери» Екатерина Старостина из Момского района. Фото: rcmtykt.r

Глава Якутии распорядился дополнить почетный знак «Высшая благодарность матери» единовременным вознаграждением в 100 тысяч рублей. Об этом Айсен Николаев объявил в рамках ежегодного послания Государственному Собранию (Ил Тумэн).

Лидер Якутии отметил, что денежная выплата должна лишний раз подчеркнуть уважение к материнскому подвигу. Кроме того, этот почетный знак, а также государственные награды «Мать героиня», «Материнская слава» I, II, III степени станут основанием для присвоения звания «Ветеран труда» в республике.

Айсен Николаев сообщил, что жительницам якутской Арктики, родившим четырех и более детей, будет сокращен трудовой стаж, необходимый для получения звания «Ветеран труда». Если раньше для этого требовалось работать 20 лет, то теперь хватит и 10.

Справка «КП»:

В Якутии знак «Высшая благодарность матери» вручается ежегодно трем женщинам. На него могут претендовать преимущественно многодетные матери, отличившиеся в воспитании детей, с активной гражданской позицией, вносящих вклад в жизнь республики.

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