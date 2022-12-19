В Якутске мужчина, повредивший кулаком машину жены, предстанет перед судом

Фото: прокуратура Якутии

В суд направлено уголовное дело по факту умышленного повреждения автомашины, сообщает прокуратура Якутии.

В сентябре 2022 года 42-летний мужчина поссорился с женой. Ночью, будучи пьяным, он повредил её автомобиль. На следующий день буян решил продолжить расправу над железным конем и нанёс ему не менее 10 ударов кулаками по лобовому стеку и раме стекла.

МУ МВД России «Якутское» провело расследование по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Прокурор города утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу и направил его в суд для рассмотрения по существу.

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