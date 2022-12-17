На газозаправочной станции в Бердигестяхе Якутии произошел пожар

Фото: МЧС Якутии:

В субботу, 17 декабря, в 17:10 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании на частной газовой автозаправке в трех километрах от села Бердигестях Горного района, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

По информации «КП — Якутия», речь идет об АЗС «Туймаада-нефть».

Пожарные прибыли на место через пять минут. На тот момент открытым огнем горела будка.

В результате пожара пострадал мужчина 1976 г.р. Также сама будка повреждена на площади 12 кв.м.

Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.

Фото: @nurba_news

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.