В Якутии стали чаще подделывать водительские права

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии выросло число поддельных водительских прав. На это пожаловались в ГИБДД – по словам полицейских, только за этот год они поймали больше сотни водителей с подделками.

«Способы обнаружения подделок бывают разными: сотрудники визуально обнаруживают признаки подделки, при проверке по базе данных. Нередко граждане, осознавая, что приобретение поддельного удостоверения является уголовно наказуемым деянием, осторожно пытаются выяснить: числится ли определенное удостоверение в базе данных? Естественно, такая проверка интересующихся чрезвычайно разочаровывает: поддельные водительские права в базах данных выданных документов не числятся», – рассказали в полиции.

По словам сотрудников, владельцы подделок нередко сами пытаются представиться сотрудниками ГИБДД или идут на другие ухищрения. Буквально на днях полицейским попались сразу два нечистых на руку водителя в Якутске: 27-летний парень, которого остановили для проверки документов, и 36-летняя женщина, которая с фальшивыми правами пришла в ГИБДД ставить автомобиль на учет.

«По двум этим фактам проводится проверка. Покупаясь на заманчивые предложения о быстром получении удостоверения, человек даже не задумывается, что после приобретения поддельного права на вождение автомобилем он становится преступником. Подделка водительского удостоверения и использование заведомо подложного документа являются уголовным преступлением», – добавили в ГИБДД.

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