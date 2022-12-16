В Якутске бизнесмена уличили в торговле поддельным алкоголем в магазине и ресторане

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Якутский бизнесмен уличен в торговле поддельным алкоголем в магазине и поставке контрафакта в ресторан, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

62-летний предприниматель торговал поддельным алкоголем в принадлежащем ему магазине, а также поставлял нелегальную продукцию в ресторан.

Контрафактный товар он хранил в помещении на улице Октябрьской. Там были обнаружены 2957 бутылок спиртного без каких-либо документов, подтверждающих легальность его производства и оборота.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

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