В Якутии из-за тумана задержали авиарейсы

В аэропорту Якутска из-за сильного тумана скорректировали расписание вылетов. Задержки коснулись рейсов в Оленек, Чокурдах, Тикси, Красноярск, Хабаровск, Анадырь и Улан-Удэ.

Жители Тикси вовсе не могут вылететь домой уже неделю. Рейс должен был покинуть Якутск еще 8 декабря, но из-за метеоусловий его откладывают до сих пор.

Между тем, в небе над Якутском был замечен наворачивающий круги самолет «Газпромавиа»: из-за тумана он не мог сразу зайти на посадку, и был вынужден сделать около 15 кругов, прежде чем ему разрешили сесть.

Туман образовался в городе в том числе из-за сильных морозов. Уже завтра синоптики обещают, что в Якутске «потеплеет» до -42 градусов.

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