В Якутии завершили расследование дела о смертельном избиении вахтовика

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего мужчины в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

В августе этого года пьяный обвиняемый поссорился с коллегой по работе в общежитии вахтового поселка. В ходе ссоры он избил оппонента, нанеся множественные удары по различным частям тела, от чего последний скончался.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Охранники организации задержали обвиняемого и передали его полиции.

В ходе следствия мужчина не признал вину в содеянном, говоря, что у него не было умысла на причинение тяжкого вреда коллеге. Однако проведенная следствием работа и собранные доказательства виновности легли в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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