В Якутии оштрафован руководитель регионального оператора за не вывоз мусора

Регоператор по вывозу ТКО в Вилюйском районе убрал должным образом мусор лишь после вмешательства прокуратуры Фото: Мария ЛЕНЦ

Кучи мусора скопились у многоквартирных домов в Вилюйском районе. За не принятие мер по его вывозу привлечен к ответственности региональный оператор, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно выводам надзорного органа, предприятие не приняло должных мер по вывозу мусора, из-за чего местным жителям пришлось терпеть многочисленные факты скопления отходов на контейнерных площадках возле своих домов. Это считается нарушением законодательства об отходах производства и потребления.

По данным сайта Центра развития ЖКХ Якутии, региональным оператором по обращению с ТКО по Вилюйскому району является ООО «Сайдам».

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Кроме того, руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) . Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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