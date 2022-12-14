ГИБДД Якутии призывает водителей быть предельно осторожными в туман

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Госавтоинспекция республики призывает автомобилистов быть предельно осторожными и аккуратными на дорогах Якутии в густой туман, сильный ветер и снегопад.

В ведомстве отметили, что сильный туман значительно осложняет дорожную обстановку, затрудняя движение машин. Выхлопные газы автобусов, большегрузов также мешают сосредоточиться на дороге.

«В такое время водителям следует быть крайне внимательными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до экстренной остановки», — говорится в сообщении.

В ГИБДД водителей также попросили проявлять особую осторожность при движении по федеральным и региональным автомобильным дорогам республики.

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