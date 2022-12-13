В Якутии выдали ключи от квартир 13 семьям из Саскылаха

Фото: тг-канал Андрея Тарасенко

В Якутии 13 семей получили ключи от новых квартир. Церемония вручения прошла в селе Саскылах Анабарского района – там построили двухэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья.

«Сегодня в Анабарском районе ввели ещё один многоквартирным дом. Вчера также взамен аварийного новый дом появился в отдаленном селе Юрюнг-Хая», — отметил премьер Андрей Тарасенко во время вручения ключей.

Отметим, что с 2021 года в Якутии уже построили двадцать таких домов, сейчас в работе находятся еще 13. К 2025 году планируется расселить в такое жилье 490 аварийных домов.

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