В Якутии выросли объемы добычи алмазов

Фото: правительство Якутии

В Якутии увеличился индекс добычи алмазов. С января по ноябрь этого года в республике добыли на 13% больше алмазов, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть добычи за АК «АЛРОСА» – по компании наблюдается рост в 11,1% добычи.

«Мы видим, что «АЛРОСА» строго выполняет все свои бюджетные и социальные обязательства, не останавливается работа по строительству новых объектов. В целом мы видим, что деятельность компании и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы сохранить за собой статус крупнейшей в мире алмазодобывающей компании», — ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев.

Отметим, что «АЛРОСА» с началом спецоперации на Украине попала под санкции Евросоюза. Однако в октябре санкции против компании было решено снять – вероятно, по запросу Бельгии, имеющей крупный оборот торговли алмазами.

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