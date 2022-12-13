Для жителей аварийных домов до конца года выделят 616 квартир в Якутске

Фото: Андрей СОРОКИН

В городе Якутске второй этап программы по переселению из аварийного жилья, рассчитанный на 2019-2025 годы, планируют завершить досрочно, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Уже в 2023 году в столице республики намерены выполнить план и приступить к сносу домов, не вошедших в программу. Финансирование мероприятий предварительно одобрено комитетом Совета Федерации.

Соответствующее заседание состоялось в рамках Дней Якутии в верхней палате российского парламента. Участие в мероприятии приняли сенаторы, руководители федеральных ведомств и учреждений, а также региональные власти.

«В республике реализуется самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. До конца 2025 года планируется расселить 61,7 тысяч граждан и ликвидировать более 1,1 миллиона квадратных метров аварийного жилья, что составляет 10% от общероссийского значения. Сейчас доля аварийного жилья в Якутии составляет 8,2%», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

По словам главы республики, в Якутске в рамках второго этапа программы расселению подлежат 162 многоквартирных дома. До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 8 многоквартирных домов, в которых приобретены 616 жилых помещений для расселения граждан. В итоге исполнение программы составит почти 92%. Оставшийся объем аварийного жилья расселят до конца 2023 года.

Таким образом, план в столице республики будет выполнен раньше срока. Расселить еще 192 жилых дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, и обеспечить жильем порядка 7 тысяч человек планируют уже в рамках третьего этапа. Его намерены начать досрочно, начиная с 2023 года, в рамках комплексного развития территорий жилой застройки.

Потребность в финансировании составляет 12,5 миллиардов рублей. Решение о досрочном выделении денег включат в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)». Согласно документу, эти средства рекомендовано предусмотреть в резервном фонде Правительства РФ.

При этом доля ветхого и аварийного жилья в республике все еще остаётся высокой. Так, после 1 января 2017 года признаны аварийными 2 479 многоквартирных домов, в том числе в Якутске — 855. Досрочное завершение второго этапа программы и старт третьего позволит ускорить уменьшение их числа.

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