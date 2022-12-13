Военнослужащим Якутии в зоне СВО доставят газеты из их родных районов

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Бойцам-якутянам доставят в зону СВО газеты из родных районов, чтобы они смогли узнать новости родины, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Об этом 13 декабря на брифинге заявил заместитель председателя Оперативного штаба, председатель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков.

«Также Оперативный штаб республики решил приобрести и доставить в госпитали продуктовые наборы, которые якутяне получат до Нового года. Первая партия уже отправлена в опорные пункты республики», — добавил Дмитрий Лепчиков

«Почта России» совместно с министерством обороны РФ открыла прием адресных посылок для военнослужащих в зону СВО. С учетом поступающих заявок от военнослужащих закупки дополнительной экипировки будут продолжены.

Письма и посылки можно направлять через ближайшее отделение «Почты России» по адресу 103400, город Москва-400, далее нужно указать номер воинской части. Информацию о номере войсковой части (полевой почты) члены семей военнослужащих могут узнать в ближайшем военном комиссариате.

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