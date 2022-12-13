В Якутске заведено уголовное дело по невыплате зарплаты 18 работникам завода железобетонных изделий

Фото: прокуратура Якутии

В Якутске проверка выявила нарушения трудовых прав в ООО «Завод ЖБИ», сообщает прокуратура Якутии.

Как выяснилось, задолженность предприятия по оплате труда перед 18 сотрудниками составила свыше 2 миллионов рублей.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В интересах работников направлены заявления в суд, Восстановление прав граждан на оплату труда и ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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