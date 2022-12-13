В Якутске мошенники обманули директора лицея на более 800 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутске директор лицея потеряла деньги после общения с дистанционными мошенниками, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Женщина хотела помочь родственнику получить оплату за продажу ворот, но вместо этого потеряла крупную сумму денег. Ей позвонил родственник и попросил принять на свою банковскую карту 40 тысяч рублей от покупателя его ворот.

Вскоре с ней связалась якобы главный бухгалтер фирмы и попросила назвать 16-тизначный номер карты и смс-коды, пришедшие во время разговора на телефон. Потерпевшая сообщила все данные, а через несколько минут, зайдя в онлайн-приложение банка, обнаружила, что все ее сбережения в 823 000 рублей похищены.

В полиции города еще раз напоминают: не перечисляйте деньги на неизвестные номера и не сообщайте своих персональных данных, не заполняйте данные банковских карт на неизвестных сайтах по указанию посторонних лиц.

Если вам поступил подозрительный звонок, незамедлительно прервите разговор и обратитесь в полицию по телефону: 102 или 112.

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