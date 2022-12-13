В аэропорту Якутска из-за ограниченной видимости задержан один рейс

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

13 декабря в аэропорту «Якутск» туман, температура воздуха составляет минус 46 градусов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет 450 метров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утренние рейсы по центральному расписанию прибыли.

На 9:00 выполнены рейсы авиакомпаний «Сибирь» (Иркутск, Новосибирск, Москва Домодедово), «Якутия» (Москва Внуково, Хабаровск), «Аэрофлот» (Москва Шереметьево). При этом задержано прибытие рейса 442 авиакомпании «Якутия» из Красноярска.

Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий.

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