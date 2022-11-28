В якутский центр «Сосновый бор» отправили отдыхать детей мобилизованных солдат

Фото: правительство Якутии

В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» организовали пребывание детей участников СВО. Всего в центр привезли девять ребятишек. Все пребывание детей в «Сосновном бору» оплачивает Министерство образования и науки Якутии.

«Дети обеспечены пятиразовым питанием, живут в секциях на четыре комнаты, всем оказывается медицинская помощь, проводятся оздоровительные процедуры», – сообщила Уполномоченный по правам ребёнка Якутии Туйаара Васильева.

С 9 декабря в «Сосновом бору» откроется смена, которую организуют исключительно для детей военнослужащих – уже принято больше 60 заявок. Подобную смену также планируют открыть в лагере «Сир уустара» в Сунтарском улусе, где отдохнут еще 14 детей.

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