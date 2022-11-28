Якутия вступила в Российско-Азиатский консорциум арктических исследований

Фото: правительство Якутии

Якутия вошла в объединение по исследованию в сфере развития Арктики. Республика в числе различных российских организаций России и регионов Азии подписала соглашение на IV Северном форуме по устойчивому развитию.

«Совместные научные исследования по проблематике изменения климата и таяния многолетней мерзлоты занимают важное место в числе направлений сотрудничества России с восточными партнерами», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Якутию в консорциуме будет представлять Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова. Другими участниками объединения стали, к примеру, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Международная организация северных регионов «Северный Форум» и Ассоциация по развитию экспортного потенциала.

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