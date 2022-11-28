За сутки в Якутии выявили 52 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 28 ноября в Якутии выявили за сутки 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске 36 случаев, в Нюрбинском районе — пять, в Алданском, Хангаласском — по три, в Намском — два, в Верхневилюйском, Ленском, Среднеколымском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 432 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 654 340 тестов.

В больницы госпитализировали двоих с ковидом за сутки, выздоровели 20 человек.

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