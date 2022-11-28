Аэропорт Якутска работает в условиях ограниченной видимости

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

28 ноября в аэропорту «Якутск» зафиксировано минус 40 градусов, наблюдается туман, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Метеорологическая видимость составляет 250 метров. Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.

По состоянию на 8:55 утра все рейсы, в том числе и по центральным направлениям, выполнены в соответствии с расписанием, кроме рейса СУ 1770 авиакомпании «Аэрофлот», задержанного в аэропорту вылета (Шереметьево). Его прибытие ожидается предварительно в 16:40.

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