Глава Якутии поздравил со всероссийским Днём Матери

Фото: sakha.gov.ru

27 ноября в России отмечается День матери, в этот день глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех матерей с праздником.

Он напомнил, что в год столетия Якутии объявлен Годом Матери.

– В этом году мы реализовали много новых инициатив для защиты семьи, материнства и детства, начиная от дополнительных выплат матерям, многодетным и приёмным семьям, заканчивая строительством социальных объектов, – сказал руководитель республики.

Например, продолжается выплата целевого капитала «Дети столетия», благодаря которому каждый ребёнок, рождённый в этом году, получает средства в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги получили уже более 7400 семей республики, 1700 из них уже распорядились средствами, направив их на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства и другие важные цели.

А также идет помощь семьям военнослужащих якутян, в том числе выплаты семьям, специальные стипендии студентам, бесплатное школьное питание, санаторно-курортное лечение родителям.

– Ведь самая большая помощь, которую мы можем оказать в тылу нашим бойцам – это поддержка их жён, детей и родителей. Дорогие Матери! Спасибо вам за ваших героев-сыновей! – подчеркнул Айсен Николаев.

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