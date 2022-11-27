В Амгинском районе произошло страшное ДТП, где погиб 19-летний парень

Фото: УГИБДД по Якутии

26 ноября около 16 часов на региональной автодороге «Амга» произошла авария с участием грузового автомобиля и легковой автомашины, сообщает УГИБДД по Якутии.

Предварительно установлено, что водитель «Тойота Премио» ехал со стороны Нижнего Бестяха и выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем «ХОВО».

Фото: УГИБДД по Якутии

В результате большегруз буквально смял половину иномарки. Водитель «Тойоты» с тяжёлыми травмами госпитализирован, его пассажир – 19-летний молодой человек, от полученных травм скончался в местной больнице, не приходя в сознание. Водитель большегруза не пострадал.

Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.

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