В Якутии именем первого капитана-саха назван ювелирный алмаз

Афанасий Богатырев. Фото: Национальный архив Якутии

В Якутии в рамках проекта «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» ювелирному алмазу присвоено имя первого капитана-саха Афанасия Богатырева, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Алмаз весом более 45 карат был добыт на Удачнинском ГОКе.

Афанасий Богатырев родился в 1882 году в Таттинском районе в семье батрака, начал работать с восьмилетнего возраста. С 1901 года ходил на пароходе «Лена» сначала матросом, затем лоцманом. В 1921 году Богатырев работает в штабе Якнарревдота. В 1923 году для укрепления Советской власти на местах был направлен Якутским ЦИК на работу в Охотск, Колымский и Верхоянский округа. В 1924 году вернулся лоцманом на пароход «Лена».

В 1930 году Богатырев становится капитаном парохода «Лена». В 1932 году назначен капитаном на пароход «Пропагандист». В 1936 году опытного капитана назначают на пароход «Щетинкин».

В 1938 году по доносу по обвинению в причастности к обществу «Саха-Аймах» Афанасий Богатырев был арестован, но впоследствии признан невиновным и отправлен в Качуг на судоверфь для организации отстоя новых судов. С началом навигации 1939-1940 гг. был переведен в Якутск и стал капитаном парохода «Тикси».

В годы Великой Отечественной Войны Афанасий Богатырев работает старшим лоцманом по проводке караванов, везущих грузы Ленд-лиза. В 1951 году избран депутатом Верховного Совета Якутской АССР. Последним судном под командованием капитана Богатырева стал пароход «Якутск», где он работал до последнего дня своей жизни в 1952 году.

Богатырев стал единственным речником на Лене, проработавшим полвека и прошедшим путь от матроса до капитана. Он внес большой вклад в подготовку национальных кадров речной отрасли и освоение Арктики.

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