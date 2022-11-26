В Якутии в День Олонхо состоялась презентация уникальных эпосов

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки Якутии

25 ноября в историческом парке «Россия — моя история», состоялась презентация переиздания эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» и перевода тувинского эпоса «Хунан-Кара» на якутский язык, сообщает Медиацентр Национальной библиотеки Якутии.

Переиздание книги «Нюргун Боотур Стремительный» было включено в план празднования 100-летия образования Якутской АССР. Книга вышла тиражом в 1500 экземпляров, из них 500 передали библиотекам республики.

Героический эпос, воссозданный классиком якутской литературы Платоном Ойунским, впервые был опубликован на языке оригинала в 2003 году и посвящен 110-летию со дня рождения писателя. В год 100-летия образования Якутской АССР собрание переиздается вновь. На переиздание сборника правительством Якутии было выделено 4 миллиона рублей.

Также в этот день состоялась презентация книги перевода тувинского эпоса «Хунан-Кара» на якутский язык. Издание вышло в свет в рамках международного проекта «Эпические памятники народов мира» под эгидой ЮНЕСКО в издательстве «Айар».

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки Якутии

Текст с тувинского на якутский язык перевел первый заместитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, инициатор и руководитель международного проекта «Эпические памятники народов мира» Александр Жирков.

В книге представлены три варианта перевода тувинского героического сказания: с тувинского языка на русский, с русского языка на якутский язык и перевод эпоса на якутский язык, выполненный на основе оригинального подстрочника.

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