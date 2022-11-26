На территории Якутии открыты семь ледовых переправ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

С 25 ноября на территории республики открыта ледовая переправа муниципального значения в Сунтарском районе по направлению село Сунтар — село Устье» на реке Вилюй до 4 тонн, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируются 7 ледовых переправ, в том числе по одной в Оленекском, Верхнеколымском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском районах и две в Момском районе.

Отмечается, что сейчас на реках и озерах республики происходит устойчивое ледообразование. Но не везде лед безопасен — толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед. Для человека безопасным считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин — не менее 35 сантиметров.

В ведомстве напомнили, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность со штрафом: для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

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