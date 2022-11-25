Крупнейшие IT-компании поучаствовали в технологической выставке в Якутске

Фото: правительство Якутии

В Якутск в рамках форума «Цифровой алмаз» съехались представители крупнейших IT-компаний России. Они представили свои технологические проекты на выставке – среди участников отметились Ростелеком, ВКонтакте, Гарда Технологии, UserGate и ряд якутских проектов.

«Якутия — один из самых передовых регионов нашей страны в области ИТ-сферы, многие современные цифровые сервисы и перспективные ИТ-проекты первыми выстреливают именно здесь», — отметил Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Якутские компании нашли чем похвастаться перед федеральными коллегами. На выставке были представлены якутский кинопроектор и цифровая система Extra Cinema, интерактивные пособия с дополненной реальностью, модульный электровелосипед, рации для связи в условиях экстремального климата и даже автономные роботы-дезинфекторы.

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